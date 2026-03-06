歌手のUA（53）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「特選エンタ」のコーナーで、カナダでの生活を語った。

UAは1996年に、23歳で発売した「情熱」が大ヒットしてブレーク。同年に俳優・村上淳と結婚し、翌年、のちに俳優となる長男・虹郎を出産したが、2006年に離婚。36歳の時に10歳年下のカナダ人男性と再婚し、15年からカナダの離島で移住生活を送っている。

カナダでの生活について、UAは「農地に暮らしてるんですけど、最初は家もなくて、テントを張って暮らすことから始めた。次にトレーラーハウスを」と話した。

「自分の夫がそういうのが得意で、どんどんゼロから作る人間だったので」との説明に、北海道の大自然を舞台に描いた名作ドラマ「北の国から」に似ているとの指摘が。UAは「最初はそんな感じですね、“北の国”よりももっと北なんですけど」と笑わせた。

これを受けて、この日スタジオにゲスト出演した俳優・竹内涼真が「いいっすね」と共感。UAは「キャンプお好きですか？なんかそんな感じがして」と話を向けたものの、「私はでも、西の小さな島に住んでいて、ザ・カナダっていうのはあんまり分かってないかも」と説明した。

また現地の気候を「雨季と乾季にはっきり分かれていて、今は雨季ですね」と解説。竹内は「いいな〜、島。島だな〜！」と目を輝かせていた。