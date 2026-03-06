日本ハム・山崎福也投手が６日、エスコンフィールドで行われた先発投手の練習に参加。加藤武治投手コーチとほぼマンツーマンでフォームの確認に取り組んだ。

マウンドの傾斜を逆に利用してボールを投げたり、円を描くような動きで腕を振ったりと、特徴的なメニューを約４０分。５日の西武とのオープン戦で先発して４回を投げた翌日にもかかわらず、みっちりと汗を流した。

「もっと楽に投げるような感じを作りたい。昨日の感じだとまだ力みがあるので、そこを抜きながら力を伝えることはやっていました」と意図を説明。直球の出力アップを昨季終盤からのテーマにしており「いい感じに直ってきているので、次は下（半身）をどう伝えるかという段階」と、取り組みが前進していることを明かした。

加藤コーチは「本当はやるつもりはなかったけど、（山崎が）やるって言って来たので。すごく意識を高くやってますよね。変わろうとする姿をすごく感じる」とベテランの意欲を評価。「上半身の使い方はすごく上手になってきた。今度は下の力を伝えられれば。球は速くなっているけど、もっといけると思う。球も速くなるし、コントロールもよくなると思う」と期待した。