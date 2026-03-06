シンガー・ソングライター南壽あさ子（37）が6日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

南壽は「いつもお世話になっている皆様 浅春の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 私ごとで大変恐縮ではございますが この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。

続けて「今日まで多くの方々の支えがあり 歌うことを続けてこられましたこと改めて心より感謝を申し上げます 未熟な私ではございますが表現者と して一層成長できるよう これからも誰かの心に寄り添う音楽を届けるため ひとつひとつの物事に真摯に向き合っていく所存です」と心境をつづった。

また「季節の変わり目ですので どうぞ皆様もお身体を大切にお過ごしください 今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです 令和8年3月6日 南壽あさ子」と自身の名で投稿を結んだ。

南壽は89年3月6日生まれ。12年「フランネル」でCDデビュー、翌年にはトイズファクトリーからメジャーデビュー。19年10〜11月「鉄塔」がNHK「みんなのうた」でオンエアされた。