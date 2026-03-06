待望の新バージョン！100円とは思えない完成度！お土産にしても喜ばれるおもちゃ

近頃のダイソーは、ブロック系のアイテムがかなり充実しています。子供用のおもちゃかと思いきや大人もハマる内容で、￥110（税込）で気軽にトライできるのが魅力です。今回は盆栽シリーズを購入しましたが、種類が豊富なのでコレクションにも◎ミニブロックとは思えないクオリティの高さに惚れ惚れしますよ♡

商品情報

商品名：プチブロック（梅）

価格：￥110（税込）

内容量：76pcs

対象年齢：12歳以上

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480798271

プチサイズでリアルな世界！大人がハマるハイクオリティなブロックをチェック

1セット￥110（税込）と手頃な価格で購入でき、気軽に挑戦できるダイソーのプチブロック。今回購入してきたのは、盆栽シリーズの『プチブロック（梅）』。ブロックと一緒に図解入りの説明書が同封されているため、初めてでも安心して作れます。

最初に各工程ごとに使用するブロックを仕分けると、組み立てがしやすくなります。ブロックは全部で76パーツ。組み立てに必要なブロック数よりやや多めに入っています。

いざ組み立てにチャレンジ！ダイソーの『プチブロック（梅）』

早速組み立ててみると、最初は細かい梅の花のパーツを取り付けるのに少し苦戦しました。小さなパーツを壊さないように枝へ取り付ける作業は、力の入れ具合が意外と難しいポイントです。ただ、途中から完成形がイメージできるようになり、作業もスムーズに進むようになりました。

不器用な筆者でも、完成までにかかった時間はおよそ30分。細かい部分では少し手間取りましたが、その分、完成したときの達成感はなかなかのものです。子どものおもちゃという印象を持つ方もいるかもしれませんが、実際に作ってみると大人でも十分楽しめる内容で、集中して組み立てる時間がとても心地よく感じられました。

プチブロックは完成後のビジュアルも魅力のひとつ。小さいながらも見た目のクオリティが高く、インテリアとして飾っても満足感があります。今回作った盆栽シリーズは、渋くて落ち着いた雰囲気があり、枝ぶりにも個性があります。飾って眺める楽しさがあるのも◎

また、以前は盆栽シリーズといえば松や桜が中心だった印象ですが、最近は梅や藤、紅葉など新しい種類も登場しており、ブロックコーナーがかなり充実してきています。シリーズの種類も多く、動物や乗り物、植物など幅広いラインナップが揃っているので、コレクションとして集める楽しみ方もできますよ。

今回はダイソーの『プチブロック（梅）』をご紹介しました。

手軽な価格ながらディスプレイとしても十分なクオリティがあり、ちょっとしたインテリアや海外の方へのお土産としても喜ばれそうです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。