これならお部屋でも飾れるじゃん！浮かせて設置できる100均ポット

観葉植物をおしゃれに飾れるウォールポット。屋外用のフック付きプランターなどはよく見かけますが、今回ダイソーで見つけた商品は、屋内にも飾れるスグレモノ。ピンなどで固定して壁に設置できる珍しいアイテムです。軽量なうえにシンプルな構造で、簡単に設置できるのが◎省スペースでグリーンを楽しめますよ♪

商品情報

商品名：壁掛けプチポット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W65×D65×H80mm（フック穴 直径8mm）

耐熱温度：100℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582570221345

ピンで簡単設置！省スペースで飾れる便利なウォールポットをチェック

観葉植物をおしゃれに飾りたいけれど、置き場所に困ることはありませんか。そんなときに便利なのが、壁に取り付けて使えるウォールポットです。屋外用の浮かせる鉢やフック付きのプランターはよく見かけますが、このダイソーの『壁掛けプチポット』は、ピンなどで固定して壁に飾れる珍しいタイプ。お部屋でも気軽に使えるスグレモノです。

家具にも馴染みやすいホワイトカラーのポットで、軽くて扱いやすいのがポイント。さらに下の部分には縦のストライプ状の加工がさりげなく入っており、シンプルながらも上品な印象があります。こうした細かなデザインのおかげで、プラスチック製でもチープに見えないと感じました。

また、底面をよく見ると、4か所ほど底上げされている構造になっていました。本物の観葉植物を入れた場合でも、根が呼吸しやすいよう配慮されているのかもしれません。プチプラですがよく出来ていますよね。

シンプルな構造で使いやすい！ダイソーの『壁掛けプチポット』

使い方は壁にピンやS字フックを取り付けて、ポットのフック穴に引っ掛けるだけ。

2号ポットの観葉植物が入る大きさで、今回はフェイクグリーンを飾ってみました。プラントハンガーのように吊り下げるタイプと比べ、見た目がすっきりしているのが◎コンパクトなのでちょっとした壁のスペースを活用でき、他のインテリアとも相性が良いです。

植物を飾るだけでなく、ペンなどの小物入れとして使うのも良さそうです。省スペースでグリーンを楽しみたい方や、壁を活用したインテリアを作りたい方には、なかなか便利なアイテムだと思います。

今回はダイソーの『壁掛けプチポット』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。