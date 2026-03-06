100均ですっごい商品見つけちゃった…！「すべての作業がこれ1つ！」家事が楽になる賢い容器

セリアで凄い商品を発見してしまいました！今回ご紹介する『ザルつきパック』は、その名の通りザルがセットになった食品用保存容器。色が透明ではなく、おしゃれな食器のような感覚で使えるので、そのまま食卓に出しても映えます♡野菜を洗って水切り、そのまま冷蔵庫で保存し、食卓に出す…という作業が1つで完結します！

商品情報

商品名：ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：幅11.5cm×奥行き19cm×高さ5.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4964549057863

洗い物が減って家事がグッと楽になる！セリアの『ザルつきパック』

セリアといえば、つい注目してしまうのが保存容器。アイデアが詰まった商品が多数展開されていて、家事を楽にしたいという方におすすめです。

そんなセリアで、凄い商品を発見しました！今回は、こちらの『ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー』をご紹介します。

ただの保存容器ではなく、なんとザルがセットになった賢いアイテム。

ザルつきで食材の水切りができるだけでなく、蓋を外して電子レンジでの温め、さらには熱湯も可能という至れり尽くせりな容器なんです！

しかも、容器の色が透明ではないので、いかにも保存容器という感じがなく、食器のような感覚で使えるのもポイント！

食卓に出したときに映えるのと、色移りが気になりにくいのが嬉しいです。

洗浄・水切り・保管・食卓に出す作業がこれ1つで完結する！

筆者は主に野菜を洗って水切りし、冷蔵庫に保存するという使い方をしています。

容器がボウルとザルの役割を果たしてくれるので、洗い物を減らせて家事が楽になります！

水を切る際は、容器をかぶせて蓋代わりにするのがおすすめ。

上下に振ることで、しっかりと水を切れます。

蓋を閉じれば、そのまま冷蔵庫での保管もOK。

四角いので冷蔵庫の中での納まりが良く、狭いスペースでも保管しやすいです。

食洗機と食器乾燥機の使用はNGなのが少し残念ではありますが、それをカバーするほど便利なアイテムでした！

今回は、セリアの『ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー』をご紹介しました。

電子レンジOKなので、豆腐の水切りなどにも大活躍！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。