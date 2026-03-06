100均ですっごい商品見つけちゃった…！「すべての作業がこれ1つ！」家事が楽になる賢い容器
商品情報
商品名：ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅11.5cm×奥行き19cm×高さ5.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4964549057863
洗い物が減って家事がグッと楽になる！セリアの『ザルつきパック』
セリアといえば、つい注目してしまうのが保存容器。アイデアが詰まった商品が多数展開されていて、家事を楽にしたいという方におすすめです。
そんなセリアで、凄い商品を発見しました！今回は、こちらの『ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー』をご紹介します。
ただの保存容器ではなく、なんとザルがセットになった賢いアイテム。
ザルつきで食材の水切りができるだけでなく、蓋を外して電子レンジでの温め、さらには熱湯も可能という至れり尽くせりな容器なんです！
しかも、容器の色が透明ではないので、いかにも保存容器という感じがなく、食器のような感覚で使えるのもポイント！
食卓に出したときに映えるのと、色移りが気になりにくいのが嬉しいです。
洗浄・水切り・保管・食卓に出す作業がこれ1つで完結する！
筆者は主に野菜を洗って水切りし、冷蔵庫に保存するという使い方をしています。
容器がボウルとザルの役割を果たしてくれるので、洗い物を減らせて家事が楽になります！
水を切る際は、容器をかぶせて蓋代わりにするのがおすすめ。
上下に振ることで、しっかりと水を切れます。
蓋を閉じれば、そのまま冷蔵庫での保管もOK。
四角いので冷蔵庫の中での納まりが良く、狭いスペースでも保管しやすいです。
食洗機と食器乾燥機の使用はNGなのが少し残念ではありますが、それをカバーするほど便利なアイテムでした！
今回は、セリアの『ザルつきパック レクタングル 870ml ネイビー』をご紹介しました。
電子レンジOKなので、豆腐の水切りなどにも大活躍！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。