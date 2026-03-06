全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蓮根のラーメン店『らあめん元HAJIME』です。

澄んだスープとシルキーな麺の美しき味わい

都内屈指の塩ラーメンの名店。実は2009年の開業時にも“具なし”をやりたいと考えていたそうで、1年ほど前に提供し始めたのが塩と醤油の2杯だ。

らあめん（具無し）塩1000円

『らあめん元 HAJIME』らあめん（具無し）塩 1000円 吟醸純生醤油を生かした上質な味

ネギ以外のトッピングを封じたそれはより際立つスープの透明度に目が釘付け。看板の味である塩は清流のようにすみやかで、味わえば分厚い旨みが味蕾を覆う。いやあ具なしで地味?と思うどころか贅沢とすら感じるほどだ。

これだけ深みがありながら余韻すっきりなのは素材の選択と組み立て方だろう。鶏首ガラや手羽元などをベースにサンマ節で魚介の風味を加え、油分控えめでさらりとした飲み心地に。モンゴル岩塩と昆布や貝柱などを使う塩ダレがスープの甘みをぐっと膨らませる。国産小麦100％の中細麺がまたつるつると舌を滑るような啜りやすさで実に好相性。

この完成度、さすがとしか言いようがない。

『らあめん元 HAJIME』店主 内田元さん

店主：内田元さん「遊び心のある限定の味も日々考えています」

『らあめん元 HAJIME』

蓮根『らあめん元HAJIME』

［店名］『らあめん元HAJIME』

［住所］東京都板橋区坂下2-16-11

［電話］03-5392-9567

［営業時間］11時半〜14時半（14時20分LO）、18時〜21時半（21時20分LO）、土・日・祝の夜は〜20時半（20時20分LO）

［休日］月

［交通］都営三田線蓮根駅東口から徒歩1分

