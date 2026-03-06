「素の太鳳ちゃんですね」土屋太鳳、無邪気なプライベートショットに反響！ 「楽しそうでかわいすぎます」
俳優の土屋太鳳さんは3月5日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】「素の太鳳ちゃんですね」
コメントでは「にっこにこな太鳳ちゃんが見られてこちらまでしあわせ！」「楽しそうー」「面白くてかわいい」「いい滑りっぷりで〜」「太鳳ちゃん楽しそうでかわいすぎます」「子供心を忘れない、そんな太鳳ちゃんが可愛くて大好きです！！」「素の太鳳ちゃんですね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「素の太鳳ちゃんですね」
「にっこにこな太鳳ちゃんが見られてこちらまでしあわせ！」土屋さんは今後の出演作品などについてのお知らせとともに、1本の動画を投稿。土屋さんが芝滑りをしている様子です。「ちなみにこの動画は少し前のお休みの日」「『後光が…』と言いながら姉が撮ってくれました」と説明し、姉と楽しい時間を過ごしたことを明かしました。また、「31歳になったんですけど こういう場所での動き方は 子どもの頃からあんまり変わってないかもしれない」ともあり、常に満面の笑みを浮かべていたり、坂を下り終えた後にポーズをきめたりという姿から、土屋さんの無邪気な魅力が伝わってきます。
「子供ちゃんとお菓子づくりできるとさらに子育てが楽しくなりますね」たびたびInstagramでプライベートショットを公開している土屋さん。14日には弟の愛犬とのショットや、家族と作ったバレンタインスイーツの写真を披露。ファンからは「お菓子美味しそう」「子供ちゃんとお菓子づくりできるとさらに子育てが楽しくなりますね」「パパ喜んだよね」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)