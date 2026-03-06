「あ！匂わせだ！？」宮澤佐江、謎の人物に抱き付く姿に「距離感が尊すぎて...」「リオちゃん？」の声
元AKB48で俳優の宮澤佐江さんは3月5日、自身のInstagramを更新。友人との抱き付きショットを公開しました。
【写真】宮澤佐江、謎の人物に抱きつく姿
コメントでは「佐江ちゃんとお友達の距離感が尊すぎて...」「佐江ちゃんの表情からめっちゃ仲良いお友達なのは間違いなしだ！」「あ！匂わせだ！？」「リオちゃん？？」「才加かな？」など、人物を予想する声が多く寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「めっちゃ仲良いお友達なのは間違いなし」宮澤さんは「今日は最強開運日！」とつづり、5枚の写真を公開。1、2枚目には、女性と思われる人物に抱き付く姿が写っていますが、相手の顔は見えません。ハッシュタグで「#クイズ誰の背中でしょう」「#最近愛犬のことをタンタンメンちゃんと呼んでいる」とつづり、この人物が誰なのかクイズを出しました。
「来世でもよろしくお願いいたします」友人との写真をたびたび公開している宮澤さん。2025年11月4日の投稿では「来世でもよろしくお願いいたします」とつづり、3枚の写真を公開しました。写っているのは元AKB48の大島優子さんと秋元才加さん。3人でぴったりと寄り添う姿から、変わらない仲の良さが伝わってきます。気になった人はぜひチェックしてみてください。
