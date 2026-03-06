伝説のレースクイーンが格闘家、医者、経営者を次々翻弄 元AKB48は動揺「どこまで触ったの？」
ABEMAは4日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第4話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】気まずい雰囲気が流れるイケメン格闘家＆元AKB48
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングのたいじゅと暫定クイーンのかのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。これまで元AKB48でモデル兼女優・まりやと距離を縮めてきたたいじゅだが、戦略的な理由からあえてもえを指名。たいじゅの想定外の選択にまりやも表情に翳りを見せる。
たいじゅともえは、薄暗い個室スパで水着姿になりお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージや、キャンドルが灯るワイン風呂での混浴、そして密室シャワーでの濃厚なキスなど、過激すぎる時間を過ごす。デートから戻ったたいじゅは、「何してたの？」とお留守番組からの追及にデートの内容をふんわり説明。複雑な表情で迎えたまりやは「どこまで触ったの？」と直球の質問を投げかけるなど、激しく動揺を見せた。
その後、気まずい雰囲気のまま2ショットになり、まりやは「私がたいじゅくんいいなと思ったのが、好きに動いてるなって感じがして、そこが好きだった理由」と告げる。まりやの壁を感じさせる態度に、「絶対次は一緒にデートしたい」「戻りたい…あの頃に」と後悔を滲ませるたいじゅだが、まりやの心は急速に冷めていき…。2人のすれ違いに、せいやは「女の子ってやっぱ早いなぁ、冷めるのも」とつぶやき、谷も「早いのよ」と深く共感する展開となった。
一方、たいじゅとの過激なデートから帰還したもえの恐るべき“全方位外交”がさく裂。もえはたかしを捕まえると、「私がいない間、目移りしてない？」「（デート中）ずっとたかしくんの顔がよぎってた」と言葉巧みに丸め込み、「たかしくんは私のこと好き？」と熱いハグ。これにはせいやも「信じるな！たかし！」と叫び、YOUは「もえ、できるわぁ」と感嘆の声を上げる。
さらにもえの快進撃は止まらず、こうたと2ショットになると「私は今どこにいるかなって、こうたくんの中で」「話してて一番楽しい」と好意を匂わせ、「私はこうた君に（票を）入れようと思ってる」と伝える。もえの言葉に、こうたは感動のあまりまさかの男泣き。魔性のモテテクニックで格闘家、医者、経営者とすべての男性を意のままに操るもえの立ち回りに、YOUは「いいぞ！もえ行け！」「全部狩れ！全部狩り上げろ」と大熱狂。
その後のインタビューでは、涙の理由を語ったこうたが、もえを「心の綺麗な人だなって思って」と語る場面もあり、せいやが「違う違う違う！」「ヤバい！」と盛大なツッコミを入れる事態に。恋愛強者たちの欲望と戦略がむき出しになった波乱の展開となった。
