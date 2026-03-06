タレントでガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のメンバー、ＳＨＯＮＯ（３１）が６日、自身のインスタグラムを更新。Ｊ１名古屋グランパスのＦＷ山岸祐也（３２）と結婚したことを報告した。

ＳＨＯＮＯは「突然ですが先月、名古屋グランパス山岸祐也さんと結婚致しました」と報告。バーのカウンターで並んで座り、大きな赤い花束を前に笑顔を見せるツーショット写真などを投稿した。

続けて、「家族やお友達と過ごすのがだーーーいすきなんですが、同じくらい祐也くんと過ごすのが楽しくて大好きです」と幸せな思いをつづり、「もっと楽しい生活をこの先ずっと祐也くんと」と新生活への思いを明かした。

また「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたい」とし、「名古屋グランパスも応援しに行きます」と宣言。同じカテゴリーでジュビロと対戦する際には「家庭内ダービーですね。負けません」とユーモアたっぷりにつづった。

周囲の祝福に感謝。フォロワーからは驚きの声が続々と届き、「なんと！選手と！」、「すごいサッカーの繋がりですね」、「まさに家庭内ダービーですねｗ」、「びっくりしたけどおめでとうございます」などと反響を集めている。

ＳＨＯＮＯは静岡県でジュビロ磐田の熱狂的サポーターとして知られ、公式アンバサダーも務める。２２年カタールＷ杯で国際映像に映り込み、「美し過ぎるサポーター」として大注目を浴びた。