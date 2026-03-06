【WBC】日本を倒して3大会連続1次ラウンド敗退の雪辱へ　韓国の“飛行機ポーズ”、早くも海外メディアが注目

「マイアミ行き」が合言葉だ。3大会連続で1次ラウンド敗退の雪辱を誓う、韓国代表の“飛行機ポーズ”が話題になっている。

メジャーリーグ公式メディアMLB.comも、このセレモニーに注目した。

【WBC】韓国はまた1次ラウンド敗退？ 海外メディアの冷酷予想

MLB.comは3月5日（日本時間）、「東京で行われるC組の日程が終われば、上位2チームは羽田空港からベスト8が行われるマイアミ行きの飛行機に乗る。2009年の準優勝以降、一度も1次ラウンドを突破できていない韓国の最初の目標は、まさにそこから始まる」とし、韓国の飛行機ポーズに注目した。

韓国は3月5日、東京ドームで行われたチェコとの2026年WBC初戦で、11-4の大勝を収めた。初戦を勝利で飾った韓国は1日休養を取り、3月7日に日本、8日に台湾、9日にオーストラリアと対戦する予定だ。

イ・ジョンフ（サンフランシスコ）、キム・ヘソン（ドジャース）、ジャマイ・ジョーンズ（デトロイト）、シェイ・ウィットコム（ヒューストン）など、メジャーリーグ経験者が多数そろう韓国代表は、チェコ戦で強力な火力を誇示した。

1回裏のムン・ボギョン（LG）の先制満塁本塁打をはじめ、ウィットコムの2本塁打、ジョーンズの1本塁打など、10安打4本塁打を放った。

（写真提供＝OSEN）チェコ戦でホームランを放ったジョーンズが“飛行機ポーズ”を披露

韓国の打者たちはホームランやヒットを放った後、両腕を広げて“飛行機ポーズ”を披露した。ノ・シファン（ハンファ）が提案したセレモニーで、飛行機に乗ってベスト8が行われるマイアミへ行こう、という意味が込められている。

韓国代表は飛行機ポーズのほかにも、マイアミを意味するアルファベットの「M」を作るポーズも見せた。

（写真提供＝OSEN）「M」を掲げるムン・ボギョン

韓国は2006年大会のベスト4、2009年大会の準優勝などWBCで結果を残したが、その後は3大会（2013年、2017年、2023年）連続で1次ラウンド敗退という屈辱を味わった。今大会では必ずベスト8に進出するという意気込みがひときわ強い。

WBCベスト8進出が韓国にとってどのような意味を持つのかを強調したMLB.comは、「だからこそ、先週大阪で行われた2度の強化試合でホームランや重要なプレーが出たとき、選手たちの喜び方は一つだけだった。選手たちはまず手でマイアミを意味する『M』の形を作り、ブレット・フィリップスの飛行機セレモニーに似た形で、腕を翼のようにして振った」と説明した。

韓国はチェコ戦で痛快な打撃を見せ、飛行機ポーズを披露する機会も多かった。特に1回から飛び出したムン・ボギョンの満塁本塁打は、複数の米メディアのSNSを埋め尽くすほど強烈な印象を残した。

気分の良いセレモニーとともに初戦をうまく滑り出した韓国が、残りの試合でも良い流れを保ち、17年ぶりのベスト8進出を果たせるのか。ファンの期待は高まる一方だ。

（記事提供＝OSEN）