【最大20％オフ】来店人数が増えると割引率アップ　ステーキ宮が春のステーキフェア開催

「ステーキ宮」は、2026年3月10日（火）から、対象のチラシを持参または公式HPの対象ページを提示した利用者限定で「春のお祝いステーキフェア」を実施する。

今回のフェアは、来店人数によって割引率が変わるのが特徴だ。1〜2名の来店で10%オフ、3名で15%オフ、4名以上で20%オフとなる。

おすすめのメニューは「サーロインステーキ」。牛の腰の上部にある部位で、脂と赤身のバランスが良く柔らかい食感が特徴だ。フェアはステーキ宮全店で実施（宮崎大島店、姫路大津店を除く）。

1975年5月24日、栃木県宇都宮市で創業した「ステーキ宮」。「うれしい、楽しい、おいしいレストラン」を合言葉に、現在、全国で107店舗を展開しているステーキ専門レストランだ。

【概要】

・内容

●1〜2名の来店で会計の合計から10%オフ

●3名の来店で会計の合計から15%オフ

●4名以上での来店で会計の合計から20%オフ

・期間

2026年3月10日（火）〜4月26日（日）

・利用条件

対象のチラシを持参または公式HPの対象ページを提示

・実施店舗

ステーキ宮全店（宮崎大島店、姫路大津店を除く）

※チラシは千葉県、茨城県、愛知県、長野県、京都府、福井県、宮城県、福島県、兵庫県、埼玉県、岐阜県、奈良県、群馬県、熊本県、新潟県、神奈川県、滋賀県、大阪府、山形県、栃木県、青森県、岩手県、山口県、山梨県、三重県、東京都、石川県、秋田県、福岡県、福井県の一部世帯に配布される

※一部店舗ではメニューの内容と価格が異なる