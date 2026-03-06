女性が「この人を支えてあげたい」と尽くしたくなる男性９パターン
女性はときに、好意を意識した事の無い男性でも、ふとした様子に母親になったような「愛おしさ」を抱くことがあるようです。ではどのような男性に母性が芽生えるのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者の意見を参考に「女性が『この人を支えてあげたい』と尽くしたくなる男性９パターン」を紹介します。
【１】体調が悪いのに無理して頑張っている男性
「無理しないでー！！」（２０代女性）など、体調を省みず頑張る男性に手を差し伸べたくなる女性もいます。さらに「風邪が流行っているみたいだから○○ちゃんも気をつけて」など相手を気遣う発言をすると、「なんて優しい人！」と女性を感激させられるかもしれません。
【２】女性に免疫がないシャイな男性
「怯えないで大丈夫だよ、と伝えたい」（２０代女性）など、女性を相手に照れまくる男性を微笑ましく思う女性も多いようです。ただし、あまりにも女性にそっけない態度をとると「自分に興味が無い」と誤解されかねないので、いざという時は勇気を出して積極的に話しかけるほうが良さそうです。
【３】ちょっとナヨナヨしている草食っぽい男性
「私が守ってあげたい」（２０代女性）など、自分から積極的に話しかけられない男性の姿を見て思わず抱きしめたくなる女性もいるようです。とはいえ、好意のある女性には、積極的に食事に誘うなど男らしさを垣間見せるといつもと違った一面にドキッとさせられるかもしれません。
【４】仕事などで失敗して落ち込んでいる男性
「慰めてあげたい」（３０代女性）など、男性に弱さを見せられると癒してあげたくなる女性は多いようです。普段強がっている男性ほど、「一人だとつらい」など思いっきり甘えた発言をしてみると、そのギャップにキュンとくるかもしれません。
【５】普段から女性に厳しい態度をとってしまう不器用な男性
「きっとツンデレに違いない（笑）」（２０代女性）など、本心とは裏腹な子供っぽい男性の態度を微笑ましく思う女性もいるようです。「女性へどう優しくしたらいいか分からない」など本音を伝えてみると「純粋な人！」と愛おしく感じる女性も多いでしょう。
【６】料理や家事がまったくできない男性
「死なないか心配」（２０代女性）など、男性が不摂生な生活だと体調を崩さないか気をもむという女性もいます。「たまには栄養たっぷりの手料理食べたい」などつぶやいてみると、あなたに思いを寄せている女性がお弁当を作ってきてくれるかもしれません。
【７】目標に向かって真面目に突き進んでいる男性
「近くで応援したい！」（２０代女性）など、頑張っている男性の姿を見たとき、「力になりたい」と思う女性もいるようです。わき目も振らず、まい進し続けると「○○くんが目標達成するまで毎日差し入れするね」などサポートしてくれる女性が現れるかもしれません。
【８】仕事がまだおぼつかない年下の男性
「すべての行動を気にかけちゃう」（３０代女性）など、未熟な男性をつい心配してしまう女性は多いようです。「先輩、ここ教えてください」など素直に女性に頼ってみると「かわいい奴！」と微笑ましく感じる女性は多いでしょう。
【９】仕事が忙しくて身の回りのことを気遣えていない男性
「ボサボサな髪を直してあげたい」（２０代女性）など、身だしなみが整っていない男性に手を差し伸べたくなるパターンです。「時間がなくて洗濯物がたまっている」など家事が出来ていないことを伝えると「私が片付けてあげる」と女性から嬉しいアピールがあるかもしれません。
ほかにも「女性が『この人を支えてあげたい』と尽くしたくなる男性」はいますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしています。（富岡由郁子）
【１】体調が悪いのに無理して頑張っている男性
「無理しないでー！！」（２０代女性）など、体調を省みず頑張る男性に手を差し伸べたくなる女性もいます。さらに「風邪が流行っているみたいだから○○ちゃんも気をつけて」など相手を気遣う発言をすると、「なんて優しい人！」と女性を感激させられるかもしれません。
「怯えないで大丈夫だよ、と伝えたい」（２０代女性）など、女性を相手に照れまくる男性を微笑ましく思う女性も多いようです。ただし、あまりにも女性にそっけない態度をとると「自分に興味が無い」と誤解されかねないので、いざという時は勇気を出して積極的に話しかけるほうが良さそうです。
【３】ちょっとナヨナヨしている草食っぽい男性
「私が守ってあげたい」（２０代女性）など、自分から積極的に話しかけられない男性の姿を見て思わず抱きしめたくなる女性もいるようです。とはいえ、好意のある女性には、積極的に食事に誘うなど男らしさを垣間見せるといつもと違った一面にドキッとさせられるかもしれません。
【４】仕事などで失敗して落ち込んでいる男性
「慰めてあげたい」（３０代女性）など、男性に弱さを見せられると癒してあげたくなる女性は多いようです。普段強がっている男性ほど、「一人だとつらい」など思いっきり甘えた発言をしてみると、そのギャップにキュンとくるかもしれません。
【５】普段から女性に厳しい態度をとってしまう不器用な男性
「きっとツンデレに違いない（笑）」（２０代女性）など、本心とは裏腹な子供っぽい男性の態度を微笑ましく思う女性もいるようです。「女性へどう優しくしたらいいか分からない」など本音を伝えてみると「純粋な人！」と愛おしく感じる女性も多いでしょう。
【６】料理や家事がまったくできない男性
「死なないか心配」（２０代女性）など、男性が不摂生な生活だと体調を崩さないか気をもむという女性もいます。「たまには栄養たっぷりの手料理食べたい」などつぶやいてみると、あなたに思いを寄せている女性がお弁当を作ってきてくれるかもしれません。
【７】目標に向かって真面目に突き進んでいる男性
「近くで応援したい！」（２０代女性）など、頑張っている男性の姿を見たとき、「力になりたい」と思う女性もいるようです。わき目も振らず、まい進し続けると「○○くんが目標達成するまで毎日差し入れするね」などサポートしてくれる女性が現れるかもしれません。
【８】仕事がまだおぼつかない年下の男性
「すべての行動を気にかけちゃう」（３０代女性）など、未熟な男性をつい心配してしまう女性は多いようです。「先輩、ここ教えてください」など素直に女性に頼ってみると「かわいい奴！」と微笑ましく感じる女性は多いでしょう。
【９】仕事が忙しくて身の回りのことを気遣えていない男性
「ボサボサな髪を直してあげたい」（２０代女性）など、身だしなみが整っていない男性に手を差し伸べたくなるパターンです。「時間がなくて洗濯物がたまっている」など家事が出来ていないことを伝えると「私が片付けてあげる」と女性から嬉しいアピールがあるかもしれません。
ほかにも「女性が『この人を支えてあげたい』と尽くしたくなる男性」はいますでしょうか。みなさまのご意見をお待ちしています。（富岡由郁子）