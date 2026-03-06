【SONIC エアホッケー ミニ】 8月下旬 発売予定 価格：3,300円 【SONIC バスケットボールゲーム ミニ】 9月下旬 発売予定 価格：3,300円

インフォレンズは、玩具「SONIC エアホッケー ミニ」を8月下旬、「SONIC バスケットボールゲーム ミニ」を9月下旬に発売する。価格は各3,300円。

本商品はゲーム「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」のキャラクターたちがデザインされた「バスケットボールゲーム ミニ」、「バスケットボールゲーム ミニ」。

「SONIC エアホッケー ミニ」はゲームセンターなどにある「エアホッケー」を卓上サイズで再現されている。「SONIC バスケットボールゲーム ミニ」は指で弾いてシュートを決める、アナログな楽しさが魅力の玩具。どちらもデスクのインテリアとして飾って楽しめる。

(C)SEGA ambassador and the ambassador logo are trademarks of Merchant Ambassador (Holdings)Ltd. (C)2025 Merchant Ambassador (Holdings) Ltd. All Rights Reserved.