【錦木千束 キービジュアルVer.】 【井ノ上たきな キービジュアルVer.】 受注期間：3月6日～5月6日 2027年3月 発売予定 価格：各18,500円 【錦木千束/井ノ上たきな キービジュアルVer.】 受注期間：3月6日～5月6日 2027年3月 発売予定 価格：35,000円 グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定品

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「錦木千束 キービジュアルVer.」と「井ノ上たきな キービジュアルVer.」をそれぞれ2027年3月に発売する。受注期間は5月6日まで。価格は各18,500円。

本製品は、アニメ「リコリス・リコイル」より、「錦木千束」と「井ノ上たきな」を、本作のキービジュアルを元に1/6スケールでフィギュア化したもの。

「錦木千束 キービジュアルVer.」は、天真爛漫な笑顔と元気いっぱいのピースサインで千束らしい無邪気さと自信に満ちた空気感を表現しており、ショートヘアの軽やかな束感や、ふわりと広がるスカートの動きに宿る繊細な造形に加え、愛用の拳銃や制服、ローファーに至るまで、素材ごとの質感の違いを意識した塗装により、立体ならではの存在感を一層引き立てている。

「井ノ上たきな キービジュアルVer.」は、たきなの冷静さと芯の強さを、凛とした表情と佇まいで表現しており、ロングヘアの繊細な束感や、風をはらむスカートの動きに宿る緻密な造形。さらに、愛用の拳銃や制服、ローファーに至るまで、素材ごとの質感の違いを意識した塗装によって、立体ならではの存在感を一層引き立てている。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップ限定では、2体をセットにした「錦木千束/井ノ上たきな キービジュアルVer.」の予約を受け付けている。価格は35,000円。

「錦木千束 キービジュアルVer.」

「井ノ上たきな キービジュアルVer.」

2体組み合わせ例

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

