NHKの音楽番組「Venue101」は、東日本大震災から15年を迎えるにあたり、宮城県仙台市の仙台サンプラザホールで公開収録を実施した。「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」と題し、東北にゆかりのあるアーティストら7組が、復興への歩みと未来への希望を込めたライブを披露した。その模様が3月14日23時からNHK総合で放送される。（NHK BSプレミアム4Kは3月27日21時50分〜）

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜 23 時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストの皆さんが、楽しく・熱くライブを届けている。

東日本大震災から15年となる今年。「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」と題し、スタジオを飛び出して、宮城県仙台市・仙台サンプラザホールでの公開収録を実施。未曾有の大災害から一歩ずつ復興へ歩みを進めてきた東北から、未来への希望を届けるライブを、7組のアーティスト、1700 人の観客のとともにお送りする。

A.B.C-Z

岩手県の復興応援プロジェクトサポーターとして3年にわたり被災地を訪問。被災者や復興に携わる若者との交流を重ねてきた。今回は応援ソング「頑張れ、友よ！」を披露し、会場と一体となったパフォーマンスを展開した。

THE JET BOY BANGERZ

EXILEの復興支援チャリティーソング「Rising Sun」を、宮城県山元町のダンススクールの子どもたちおよびOG総勢50人と共演。福島県出身のメンバー・TAKUMIが事前に練習現場を訪れた際の模様も紹介された。

サバシスター

メンバーのごうけ（Dr/Cho）とるみなす（Gt/Cho）が仙台市出身。ともに震災を経験し、音楽に支えられてきた経緯を持つ。自分自身の一歩を踏み出す勇気を歌った楽曲「才能」を、結成の地である仙台で奏でた。

高橋優

秋田県出身。地元でのフェス主催など東北の活性化に注力してきた。アートディレクターの水谷孝次氏が15年間撮影し続けてきた「東北の子どもたちの笑顔」を背景に、代表曲「福笑い」を歌唱。出演アーティストらと共に希望のメッセージを届けた。

乃木坂46

結成以来、継続的な復興支援活動を実施。東北に縁のある佐藤璃果（岩手出身）、矢田萌華（秋田出身）、梅澤美波（祖父母が福島出身）らを含む16人で「君の名は希望」を披露した。BSプレミアム4K放送では「Sing Out！」も放送される。

HANA

視聴者から寄せられたエピソードに基づき、多くの人の心の支えとなっている楽曲「Cold Night」を披露。BSプレミアム4Kでは、昨年の紅白歌合戦で歌唱したデビュー曲「ROSE」も放送予定となっている。

宮世琉弥

宮城県出身。自身の震災体験をもとに作詞した新曲「Voice」を初披露した。歌詞には、12年ぶりに訪れた母校（東松島市の小学校）で目にした情景が盛り込まれている。自らの原体験を通じ、宮城から世界へ向けたメッセージを発信した。

番組情報

「Venue101 EXTRA in 仙台 〜震災から15年 未来へ〜」【出演・曲目】 ※五十音順A.B.C-Z 「頑張れ、友よ！」THE JET BOY BANGERZ 「Rising Sun」(EXILE)サバシスター 「才能」高橋優 「福笑い」乃木坂46 「君の名は希望」 ・ 《BSプレミアム4Kのみ》 「Sing Out！」HANA 「Cold Night」 ・ 《BSプレミアム4Kのみ》 「ROSE」宮世琉弥 「Voice」【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花【ナレーション】 服部伴蔵門【公開収録】2026年2月17日（火） 仙台サンプラザホール（宮城県仙台市宮城野区榴岡５丁目１１−１）【放送予定】2026年3月14日（土） 23時00分〜23時45分 ＜NHK総合＞※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信2026年3月27日（金） 21時50分〜22時50分 ＜NHK BSプレミアム4K＞