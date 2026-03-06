【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

BANDAI SPIRITSは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にて「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」のフィギュア彩色見本を展示している。

9月より順次発売予定の「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」より百鬼あやめさん、大空スバルさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさんのフィギュア彩色見本が公開された。RPGをテーマにした一番くじとなっており、衣装もファンタジーのジョブを彷彿とさせるものとなっている。

また、「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」の見本も展示。ちょこっとのっかるかわいいこをテーマにしたデフォルメフィギュア「ちょこのっこ」を集めた一番くじとなっている。

【一番くじ ホロライブ ～RPG Style～】【一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.】

