◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）＝３月６日、栗東トレセン

サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は、レース前日の６日は栗東・坂路で最終調整。先月２５日の入厩当初はチャカつく面もあったが、「馬房の後ろを馬や車が通るからどうなるかと思っていたけど、カイバ食いも問題ないですし、落ち着いていますよ」と勝崎助手。すっかり環境の変化にも慣れた様子だ。

４日はレースで初コンビの荻野極を背に、栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒５―１１秒３で軽快に駆け抜けた。同助手が「いい感触をつかんでもらった」と語るように、ラスト２ハロンは１１秒４―１１秒３と非凡な推進力を見せつけた。

芝１４００メートル戦は東京で２戦２勝。前走のフェアリーＳでも０秒３差の５着と実績は上位だ。「ガンガン行く馬ではないから、距離は伸びてもいいと思うけど、現状は１４００メートルがいいのかな」と勝崎助手。輸送時間短縮の利点を生かし、桜花賞への切符をつかむ。