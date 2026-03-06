愛車の「スバル フォレスターSTIスポーツ」と黒木美珠さん。

手洗い洗車って、どうやって洗うんだろう？

愛車の「スバル フォレスターSTIスポーツ」

これ、教習所で教えておいてほしかったな～（泣）

クルマに乗り始めてから、そんな場面に出くわしたことはありませんか？

私も初めて自分のクルマを所有したとき、強くそう感じた出来事が2つありました。

ひとつはガソリンスタンドでの給油の仕方。ガソリン満タンって、自分で判断するのかな？ でもどうやって？ それとも勝手に給油機が止まるのかな？

そしてもうひとつは、洗車の仕方です。洗車機ってどうやって入れるんだろう？ 手洗い洗車って、どうやって洗うんだろう？

クルマに乗るようになれば、誰もが経験することなのに、不思議と教習所ではそのやり方を教わりません。（教習所は交通ルールと運転の方法を学ぶ場ですから、当然と言えば当然なのかもしれませんが……）

私自身も、初めての愛車を前に「きれいに大切に乗りたい」という気持ちはありました。

でも、洗車をするには、何を用意して、どう始めればいいのか。最初はわからないことだらけ。インターネットで洗車方法を調べたり、カー用品店に足を運んでスポンジやシャンプーを買ってみたり。試行錯誤を繰り返すうちに、少しずつ洗車の楽しさを知っていきました。

気づけば洗車沼にどっぷり

洗車グッズは種類が沢山あって悩むけど、最初はリーズナブルなものからでOKです。

最初は本当に何もわからなかったのに、気づけば洗車沼にどっぷり。2019年には洗車系のYouTubeを始めるまでになりました。

そこからは自然と、洗車のトレンドや新商品をチェックする毎日。その中でよく名前が上がっていたのが、コメリのオリジナルブランド「CRUZARD（クルザード）」でした。リーズナブルなのにちゃんと使える。しかも大容量。気づけば私もいくつか愛用しています。

はじめて洗車用品を揃えるなら、いきなり高級品を一式そろえる必要はありません。まずは「これだけあれば大丈夫」という最低限のセットからスタートするのが、いちばん続きやすいと思っています。そこから少しずつ、自分なりにこだわりを増やしていけばいい。

洗車は、特別な技術が必要なものではありません。基本の道具とやり方さえ分かれば、誰でも気軽に始めることができるのが魅力なんです。

コメリで揃う洗車スターターセット

洗車スターターセットを揃えるために訪れたのは「コメリハード＆グリーン大泉学園店」

ということで今回は、初心者さん向けにホームセンターのコメリで揃う洗車用品をピックアップしました。

訪れたのは、コメリハード＆グリーン大泉学園店。和光駅からバスで約17分、駐車場もあるので徒歩でもクルマでも行きやすい店舗です。洗車グッズのラインナップは、CRUZARDを中心に展開しています。

これが「洗車スターターセット」です！ 主な洗車用品5つとおまけ1つ、計6つを購入しました。

今回購入した商品はこちら！ 「初めて手洗い洗車をするなら、これだけあればOK」というアイテムを集めました。もし洗車機メインなら、正直クロス1枚でもなんとかなります。

でも今回は、あえて“手洗い洗車”という目線で選んでいます。

左）洗車用バケツ 20L 右）先割れスポンジミット

1.洗車用バケツ 20L 1個 998円（税込）

手洗い洗車をするなら、バケツは必須。20Lの大容量なので、たっぷり泡が作れます。透明でメモリが付いているから、初心者さんはカーシャンプーの希釈がしやすいです。

また、スポンジをバケツの中でしっかり振ることで、砂や汚れを落とせるのもポイント。

ちなみに私は2個買いました。理由はボディ用と、足回り用で分けるため。ホイールには鉄粉やブレーキダストが付着しています。それを洗ったブラシを同じバケツで使うと、その汚れがボディに移ってしまう可能性があるからです。

ただし、初めての洗車なら無理して2個買わなくてもOK。まずは1つ用意してボディだけきれいにするので十分です。

2.先割れスポンジミット 598円（税込）

手袋タイプなので扱いやすく、先が割れていることで細かいところも自由自在に洗えます。サイドミラーやドアノブなど、指先感覚で絶妙な使い心地です。また、滑って地面に落としてしまうリスクが低くなります。初心者さんにはこれが安心です。

スポンジを地面に落としてしまうと、砂や小石が付着することがあります。そのまま使うと、ボディをこすってしまい、細かいキズの原因になります。

万が一地面に落としてしまったら、必ずしっかり洗い流してから再使用してください。

左）ネコソギドライクロス 90×40cm 右）泡洗車用シャンプー 1L

3.ネコソギドライクロス 90×40cm 1480円（税込）

洗車後の拭き上げは、かなり重要。ここを省くと、水シミやウォータースポットの原因になります。

このクロスは大判で毛足が長く、吸水力が高いのが特徴。コンパクトカーや普通車クラスなら、途中で何度も絞らなくても、1台をしっかりと拭き上げられます。

4. 泡洗車用シャンプー 1L 598円（税込）

1Lでこの価格は、かなり優秀。濃密な泡が作りやすく、ボディをやさしく洗えます。中性タイプなので、コーティング施工車にも使用可能。日常使いにちょうどいい1本です。

ちなみに、洗車用シャンプーには多くの種類があって、どれがいいのか悩みます。

選び方には、大きく3つあり、1つめは、液性タイプで選ぶ方法。シャンプーには、ボディに優しい中性タイプ以外に、水アカ汚れや軽度のサビに効く酸性タイプ、軽度の水アカや油汚れに強いアルカリ性タイプのものがあります。

初心者さんは、中性か弱アルカリ性タイプのものをおすすめします。

2つめは、機能で選ぶ方法。シャンプーにはノーマル以外に、ワックス入り・コーティング車用・水アカ取り用・キズ消し成分入りなど、成分の違いで機能を持ったタイプがあります。自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

私の愛車はコーティング施工しているので、今回はコーティングに優しい中性タイプを選びました。

3つめは、ボディカラーで選ぶ方法。同じシャンプーでも、ボディカラー別にラインナップしている場合もあるので、愛車のカラーに合ったものを選びましょう。

左）ホーススライダー 2個入り 右）窓フクピカ 10枚入り

5.ホーススライダー 2個入り 698円（税込）

タイヤの下に差し込むだけで、洗車時にホースの動きをスムーズにしてくれるアイテム。正直、絶対に必要かと言われると…なくても大丈夫です（笑）

でも、あるとめちゃくちゃ快適なので、あえてオススメします。ホースがタイヤに引っかかったり、ボディに当たったりするストレスがなくなります。私も愛用しています。

おまけ：窓フクピカ 10枚入り 398円（税込）

これは完全に“おまけ買い”です（笑）

でも、あると便利。ウインドウやサイドミラーなどに虫がついたときや、ちょっとした汚れを拭きたいとき。ドアポケットに入れておけば、いざというとき役立ちます。

※価格はすべて購入時のものであり、現在の価格と異なる場合があります。

ツボを押さえたコメリの商品展開

さて、ここまで見てみると、コメリで展開している洗車グッズは、トレンドと使いやすさを両立させた商品が揃っている印象。いったいどうやって商品開発しているのか気になります。

そこで今回、撮影でお会いしたコメリ 関東地区本部ブロックマネジャーの渡辺さんにお話を伺いました。

笑顔が素敵な、コメリ関東地区本部ブロックマネジャーの渡辺さん。

黒木：流行している洗車アイテムをいち早く展開されていますが、商品企画にあたってはどのようにトレンド情報を集めているのでしょうか？

渡辺さん：YouTubeなどのSNSはもちろん、各メーカー商品の評価、国内外の展示会、さらにコーティング専門店のスタッフへの聞き取りなど、さまざまな角度から情報を集めています。それらをもとに実際に商品を購入して使ってみて、良いと感じたものを商品開発につなげています。

黒木：実際の使用感まで確かめているから、ユーザー目線の商品開発ができるんですね！

渡辺さん：はい。また、同時に価格にもこだわっています。少しでも安く、お客様に商品を提供できるように、可能な限りムダなコストを省く努力をしています。

洗車用品について質問すると、丁寧に解説してくれました。

SNSでの反応や動画の広がり方、現場のプロの声まで幅広くチェックしているとのこと。

ただリーズナブルな製品を作るのではなく、“実際に使って確かめる”というプロセスを大切にしている姿勢が印象的でした。トレンドを追いかけるだけでなく、使用感まで落とし込んでいる。その積み重ねが、豊富なラインナップと人気につながっているのだと感じました。

洗車も趣味のひとつになる？

購入した洗車グッズで洗車をするのが、今から楽しみです！

洗車は義務ではなくて、ちょっとした趣味の入り口みたいなもの。

まずは気負わずに、最初の一回をやってみませんか？ 思っているより簡単で、楽しい時間になるはずです。クルマもきっと喜びます。

次回からは、実際の洗車のやり方や押さえておきたいポイントを、わかりやすく紹介していきます。一緒に、気軽な洗車時間を楽しんでいきましょう！

INFORMATION

コメリハード＆グリーン大泉学園店

所在地：東京都練馬区大泉学園町8丁目25－24

営業時間：9:00～19:30