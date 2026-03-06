4階建てビルの屋上から海に浮かぶグリーンに向かってホールインワンを狙うデシャンボー 最後の1球が見せた奇跡とは!?
ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。香港のヴィクトリアハーバーに面した4階建てビルの屋上から、海に浮かべたグリーンで1時間以内にホールインワンを達成させるという挑戦を動画で公開した。
【動画】高いところが苦手な人は無理？ 海に向かって豪快な打ち下ろしショット
デシャンボーはこの企画をたててくれたHSBCスポーツに感謝すると、いよいよ挑戦はスタート。1打目の行方を見守るが、ピンそばに落ちたボールは大きく弾みグリーンに止めることは出来なかった。どうやら特設グリーンは相当に硬いようだ。それでもピンそばに止めるナイスショットもあれば、ピン方向に飛んだショットを悔しがるシーンもあった。そして時間は刻々と経過。次第にショットのペースも早まる中、残り2秒で打った最後の一打は、グリーンにワンバウンドすると奥に固定していたカメラを直撃するという劇的な幕切れ。デシャンボーも「最高の締めくくりでした」と記していた。結局ホールインワンを達成することは叶わず、ガックリとヒザをついたデシャンボー。「もう一度、挑戦させてよ」との言葉を残すと、ゆっくりとティーイングエリアを後にした。そして投稿では「さあ、ウェッジの練習をもっと頑張ろう！」と新しい目標をたてていた。この投稿を見たファンからは「この動画は面白いね」「今日のグリーンは少し硬いようだ」「カメラの直撃だって大きな目標さ」「香港にいるから自分も挑戦してみたい」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界ドラコン王者が放つ渾身のドライバーは足を滑らせ“すってんころりん” しかし続く一打で大会新記録の439ヤードを達成！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
世界ドラコン王者が放った渾身のドライバーショットは1ヤード！ からの怒りの直ドラで364ヤード！ 規格外のゴルフにコメント殺到
ヘッドスピードは秒速71.5m超え！ ドラコンプロのハードヒットがついにクラブヘッドを破壊してしまった決定的瞬間
【動画】高いところが苦手な人は無理？ 海に向かって豪快な打ち下ろしショット
デシャンボーはこの企画をたててくれたHSBCスポーツに感謝すると、いよいよ挑戦はスタート。1打目の行方を見守るが、ピンそばに落ちたボールは大きく弾みグリーンに止めることは出来なかった。どうやら特設グリーンは相当に硬いようだ。それでもピンそばに止めるナイスショットもあれば、ピン方向に飛んだショットを悔しがるシーンもあった。そして時間は刻々と経過。次第にショットのペースも早まる中、残り2秒で打った最後の一打は、グリーンにワンバウンドすると奥に固定していたカメラを直撃するという劇的な幕切れ。デシャンボーも「最高の締めくくりでした」と記していた。結局ホールインワンを達成することは叶わず、ガックリとヒザをついたデシャンボー。「もう一度、挑戦させてよ」との言葉を残すと、ゆっくりとティーイングエリアを後にした。そして投稿では「さあ、ウェッジの練習をもっと頑張ろう！」と新しい目標をたてていた。この投稿を見たファンからは「この動画は面白いね」「今日のグリーンは少し硬いようだ」「カメラの直撃だって大きな目標さ」「香港にいるから自分も挑戦してみたい」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
世界ドラコン王者が放つ渾身のドライバーは足を滑らせ“すってんころりん” しかし続く一打で大会新記録の439ヤードを達成！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
世界ドラコン王者が放った渾身のドライバーショットは1ヤード！ からの怒りの直ドラで364ヤード！ 規格外のゴルフにコメント殺到
ヘッドスピードは秒速71.5m超え！ ドラコンプロのハードヒットがついにクラブヘッドを破壊してしまった決定的瞬間