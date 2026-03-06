¡ãÂ®Êó¡ä¥¨¡¼¥¹Ã£À®¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬µÞÉâ¾å¡¡»ÃÄê15°Ì¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤Ø
¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¼ê¼óÄË¤«¤éÉüµ¢¤Î¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢13ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾5¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦15°Ì¥¿¥¤¤Ç¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤µ¤ó¤Ï¥·¥È¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼
¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë±Ê°æ²ÖÆà¡£1ÂÇº¹2°Ì¤Ë½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡¢2ÂÇº¹3°Ì¤Ë¿ûÉö²Ú¡¢3ÂÇº¹4°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÎëÌÚ°¦¡¢¾®ÎÓ¸÷´õ¡¢³§µÈ°¦¼÷¹á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÅÄÍ´¹á¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¡£3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë´ä°æÀéÎç¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦15°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1²¯2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï2160Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤ç¤¦¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¤µ¤ó¤Ï¥·¥È¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼
