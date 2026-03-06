3月に入っても、週末はまだ日本海側の広い範囲で雪が降り、雪の降り方が強まるおそれがあります。また、北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となる可能性があります。

【CGで見る】西から雨に…このあと〜日曜にかけての大雪と雨の予想シミュレーション

西から雨エリアが拡大中

きょう6日（金）は西日本を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東日本や北日本も雲に覆われやすく、北陸や東海も夜遅くは雨が降りそうです。日ざしが届きにくいため、体感温度は実際の数字よりも低く感じられるかもしれません。

【きょう6日（金）各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：6℃

青森 ：8℃ 盛岡：10℃

仙台 ：10℃ 新潟：12℃

長野 ：15℃ 金沢：13℃

名古屋：18℃ 東京：14℃

大阪 ：17℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：17℃ 福岡：12℃

鹿児島：18℃ 那覇：25℃

関東はあす明け方〜朝に強雨や落雷に注意

関東はあす7日（土）明け方から朝に、ザッと雨足が強まりそうです。落雷や突風にもご注意ください。なお、あす7日（土）は、山陰から北海道と日本海側の広い範囲で雪が降りそうです。北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。

日本海側はまだ大雪やふぶきのおそれ

山陰から近畿北部はあさって8日（日）朝にかけて、北陸から北日本はあさって8日（日）昼過ぎにかけて雪が続きそうです。3月に入っても、まだまだ積雪や路面の凍結による事故、ふぶきやホワイトアウトによる見通しの悪化、暴風などにお気をつけください。