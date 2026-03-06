TBS NEWS DIG Powered by JNN

3月に入っても、週末はまだ日本海側の広い範囲で雪が降り、雪の降り方が強まるおそれがあります。また、北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となる可能性があります。

【CGで見る】西から雨に…このあと〜日曜にかけての大雪と雨の予想シミュレーション

西から雨エリアが拡大中

きょう6日（金）は西日本を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東日本や北日本も雲に覆われやすく、北陸や東海も夜遅くは雨が降りそうです。日ざしが届きにくいため、体感温度は実際の数字よりも低く感じられるかもしれません。

【きょう6日（金）各地の予想最高気温】
札幌　：6℃　釧路：6℃
青森　：8℃　盛岡：10℃
仙台　：10℃　新潟：12℃
長野　：15℃　金沢：13℃
名古屋：18℃　東京：14℃
大阪　：17℃　岡山：13℃
広島　：12℃　松江：11℃
高知　：17℃　福岡：12℃
鹿児島：18℃　那覇：25℃

関東はあす明け方〜朝に強雨や落雷に注意

関東はあす7日（土）明け方から朝に、ザッと雨足が強まりそうです。落雷や突風にもご注意ください。なお、あす7日（土）は、山陰から北海道と日本海側の広い範囲で雪が降りそうです。北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。

日本海側はまだ大雪やふぶきのおそれ

山陰から近畿北部はあさって8日（日）朝にかけて、北陸から北日本はあさって8日（日）昼過ぎにかけて雪が続きそうです。3月に入っても、まだまだ積雪や路面の凍結による事故、ふぶきやホワイトアウトによる見通しの悪化、暴風などにお気をつけください。