【3月でも雪に注意】日本海側の広い範囲で雪が強まるおそれ スリップ事故やふぶき・ホワイトアウトに警戒【3月6日〜週末の天気】
3月に入っても、週末はまだ日本海側の広い範囲で雪が降り、雪の降り方が強まるおそれがあります。また、北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となる可能性があります。
【CGで見る】西から雨に…このあと〜日曜にかけての大雪と雨の予想シミュレーション
西から雨エリアが拡大中
きょう6日（金）は西日本を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東日本や北日本も雲に覆われやすく、北陸や東海も夜遅くは雨が降りそうです。日ざしが届きにくいため、体感温度は実際の数字よりも低く感じられるかもしれません。
【きょう6日（金）各地の予想最高気温】
札幌 ：6℃ 釧路：6℃
青森 ：8℃ 盛岡：10℃
仙台 ：10℃ 新潟：12℃
長野 ：15℃ 金沢：13℃
名古屋：18℃ 東京：14℃
大阪 ：17℃ 岡山：13℃
広島 ：12℃ 松江：11℃
高知 ：17℃ 福岡：12℃
鹿児島：18℃ 那覇：25℃
関東はあす明け方〜朝に強雨や落雷に注意
関東はあす7日（土）明け方から朝に、ザッと雨足が強まりそうです。落雷や突風にもご注意ください。なお、あす7日（土）は、山陰から北海道と日本海側の広い範囲で雪が降りそうです。北日本を中心に風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。
日本海側はまだ大雪やふぶきのおそれ
山陰から近畿北部はあさって8日（日）朝にかけて、北陸から北日本はあさって8日（日）昼過ぎにかけて雪が続きそうです。3月に入っても、まだまだ積雪や路面の凍結による事故、ふぶきやホワイトアウトによる見通しの悪化、暴風などにお気をつけください。