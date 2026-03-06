バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」を2026年3月 第2週より発売する。全12種で価格は400円。

2026年3月 第2週発売「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」(全12種・400円)

「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」は、プロ野球12球団の人気マスコットたちがめじるしアクセサリーになって登場。試合観戦に連れて行こう。

発売時期



○ラインナップ

トラッキー

DB.スターマン

ジャビット

ドアラ

スラィリー

つば九郎

ハリーホーク

フレップ

バファローブル

クラッチ

レオ

マーくん

