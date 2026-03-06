プロ野球12球団の人気マスコットがガシャポン「めじるしアクセサリー」に登場! 3月第2週より発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」を2026年3月 第2週より発売する。全12種で価格は400円。
2026年3月 第2週発売「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」(全12種・400円)
「プロ野球マスコット めじるしアクセサリー」は、プロ野球12球団の人気マスコットたちがめじるしアクセサリーになって登場。試合観戦に連れて行こう。
発売時期
。
○ラインナップ
トラッキー
DB.スターマン
ジャビット
ドアラ
スラィリー
つば九郎
ハリーホーク
フレップ
バファローブル
クラッチ
レオ
マーくん
