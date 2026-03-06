「アツメテ! アツメテ!」『機動戦士ガンダム』ビッグサイズのハロがガシャポンに登場
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」を2026年3月 第2週より発売する。全3種で価格は800円。
2026年3月 第2週発売「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」(全3種・800円)
「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」は、『ガンダム』シリーズの作品に登場したハロを、直径約7.5cmのビッグサイズで再現したアイテム。左右のハッチは動かすことができ、手が収納されている。
○ラインナップ
ハロ（グリーン）
ハロ（ピンク）
ハロ（オレンジ）
