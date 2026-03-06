バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」を2026年3月 第2週より発売する。全3種で価格は800円。

2026年3月 第2週発売「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」(全3種・800円)

「機動戦士ガンダム ならぶんです。ハロ ビッグサイズ」は、『ガンダム』シリーズの作品に登場したハロを、直径約7.5cmのビッグサイズで再現したアイテム。左右のハッチは動かすことができ、手が収納されている。

○ラインナップ

ハロ（グリーン）

ハロ（ピンク）

ハロ（オレンジ）

