【楽天：「Victrix Pro BFG Reloaded」セール】 期間：3月9日まで

モジュール式ハイエンドパッド「Victrix Pro BFG Reloaded」が、楽天のTurtle Beach公式ストアにてセール価格で販売されている。期間は3月9日まで。

本製品は、モジュール交換と11種のパーツで自在にレイアウト変更できるハイエンドワイヤレスコントローラー。ドリフトを抑える「ホールエフェクトスティック」、格闘ゲームに強い「6ボタンFightpad モジュール」、FPSを快適にプレイできる「5段階クラッチトリガー＋背面4ボタン」といった特徴を備えている。

期間中、PlayStation版は10%OFF、Xbox版は17%OFFで販売されている。

「Victrix Pro BFG Reloaded」製品概要

価格：オープン（希望小売価格 29,800円）

PS版対応機種：PS5/PS4/PC

Xbox 版対応機種：Xbox Series X|S/Xbox One/PC

接続：低遅延ワイヤレス/Bluetooth/有線

駆動時間：最大約20 時間

専用アプリ「Victrix Control Hub」で詳細カスタム可能