ミーマイナー、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』EDテーマ担当決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新世代ロックバンド・ミーマイナーが、2026年3月4日にSpotify O-WESTで開催した2ndワンマンライブにて、2026年5月13日にソニー・ミュージックレーベルズ gr8!recordsよりメジャーデビューすることを発表した。

ミーマイナーは2024年9月19日にVo/Gt.美咲とBa.さすけを中心に結成。インディーズ時代にはわずか1年で3枚のEPをリリースし、精力的なライブ活動で注目を集めてきた。この日のライブもチケット即日完売の満員公演となり、メジャーデビューの発表に会場からは大きな拍手が送られた。

さらに、これまでサポートメンバーとしてバンドを支えてきたGt.わたさん、Dr.葵の2名が正式メンバーとして加入し、ミーマイナーは4人体制でメジャーデビューを迎える。

メジャーデビュー作品の表題曲となる『部屋とガラクタと私』は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日ほかにて放送のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。公開中のアニメPVでは既にその楽曲の一部が発表されており、本日のライブでは同曲が初披露となり大いに盛り上がった。

また、結成2周年を記念した3rdワンマンライブが2026年9月17日にSpotify O-EASTで開催されることも発表。4人体制となった新たなアーティスト写真も公開され、メジャーデビューを機にさらなる飛躍が期待される。

●リリース情報

メジャー1st EP

「部屋とガラクタと私」

【初回生産限定盤（CD+BD）】

2026年5月13日発売

＜CD＞

01.部屋とガラクタと私（TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』EDテーマ）

02.レモンガール

03.純文学

04.サンドウィッチ

05.君の言う通りだった

06.拝啓、私たち

＜BD＞

ミーマイナー 1st ONEMAN LIVE 『ふたりよがり』2025.09.19＠Shibuya eggman)

初回仕様限定盤：TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』イラスト ワイドキャップステッカー仕様

●ライブ情報

ミーマイナー 3rd ONEMAN LIVE 「0 to 1300」

2026年9月17日(木)

会場：Spotify O-EAST

開場/開演：18:00/19:00

オフィシャル最速先行(抽選)：3/4(水)21:00〜3/25(水)23:59

受付プレイガイド：e+

https://eplus.jp/meminor/

チケット料金：一般スタンディング \4,500(税込/ドリンク代別)、学割スタンディング \3,500(税込/ドリンク代別)※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日 12:00〜18:00)

備考：

※未就学児童入場不可、小学生以上チケット必要

※お一人様1申し込み最大4枚までお申込み可能

※電子チケットのみ

＜学割チケットについて＞

・学割対象者は小学生・中学生・高校生・専門学生・大学生(大学院生を含む)となります。

・入場時に身分証の確認を行います。小学生は保険証など年齢確認のできる身分証をご持参ください。中学生以上の方は学生証をご持参ください(学生証コピーは不可)。身分証 / 学生証は、有効期限が明記されていて、有効期限内のものに限ります。

・身分証をお忘れの場合は一般料金との差額をお支払いいただきます。

●作品情報

TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』

TOKYO MX：2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時30分〜放送開始

BS朝日：2026年4月6日（月）から毎週月曜 23時24分〜放送開始

AT-X：2026年4月7日（火）から毎週火曜 22時30分〜放送開始

4月9日（木）から毎週木曜 10時30分〜※リピート

4月13日（月）から毎週月曜 16時30分〜※リピート

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

配信情報

dアニメストア、アニメタイムズほかにて配信

※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。

取扱いは配信サービスにてご確認ください。

＜あらすじ＞

桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。

水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！

正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。

【STAFF】

原作：横田卓馬『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話』（講談社「月刊少年シリウス」連載）

監督：岩永 大慈

シリーズ構成・脚本：横谷 昌宏

脚本：大西 雄仁・金春 智子

キャラクターデザイン・総作画監督：氷室 陽

衣装・プロップ・２Dデザイン：佐々木 晴也・山口 愛子・大成 麻子

3DCGディレクター：菅 友彦

色彩設計：橋上 あきら

美術監督：若林 里紗

美術設定：平義 樹弥

撮影監督：加藤 直之

編集：宇都宮 正記

音響制作：セイバーリンクス

音響監督：たかたまさひろ

音楽プロデューサー：大浜 拓哉

音楽ディレクター：宝野 聡史

音楽：岩本 歓喜、天休 ひさし、鳥山 昂、北爪 良明

音楽制作：AQUA ARIS

アニメーション制作：ゼロジー

オープニングテーマ：osage「ヒトリゴト」

エンディングテーマ：ミーマイナー「部屋とガラクタと私」

製作：ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

【CAST】

桜大門統悟 CV.榎木 淳弥

小日向微笑 CV.明智 璃子

出淵遊 CV.堂島 颯人

月島聖一 CV.福山 潤

秋名素子 CV.伊藤 ゆいな

田崎類 CV.福原 綾香

大和撫子 CV.甲斐田 裕子

古郡薫 CV.稲田 徹

🄫横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

関連リンク

ミーマイナーオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/

TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』公式サイト

https://ponsuka.com/