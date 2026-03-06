TWICEジヒョ、美ウエストのぞくタイトTシャツ姿「芸術の域」「美の破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が3月5日、自身のInstagramを更新。タイトTシャツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気KPOP美女「美の破壊力すごい」透けタイトTシャツ姿で悩殺
ジヒョは「ちょっとした脱出」と英語でつづり、プライベートショットを複数枚投稿。タイトな白いTシャツにヒョウ柄のクロス模様がついた白いデニムを合わせ、引き締まったウエストが際立つスタイルを披露している。その他、森で2頭の大型犬と戯れる姿や赤ちゃんを抱く姿など、リラックスした姿を公開している。
この投稿に「スタイル良すぎ」「ウエスト綺麗すぎてもう芸術の域」「可愛すぎる」「美の破壊力すごい」「ビジュが常に最強」「リラックスしてる姿まで美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
