宮崎宣子、水着姿で変わらぬ美スタイル披露「10年以上前からのを着まわしてます」
【モデルプレス＝2026/03/06】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが3月5日、自身のInstagramを更新。家族旅行の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】46歳フリーアナ「脚綺麗」10年以上着回した水着姿で抜群スタイル披露
宮崎は「息子とプール日和の日々」とつづり、家族旅行中のタイでの写真を投稿。「最初は怖がってたけど、すぐに慣れてきて捕まり立ちしたり、ジャンプしたり、途中からはプールに落ちてきたプルメリアを並べることを楽しみだしました」と続け、ピンクのラッシュガードとフルーツ柄の水着姿で息子を抱いている様子を公開した。なお、水着については「10年以上前からのを着まわしてます」と明かしている。
この投稿に「スタイル良すぎ」「脚綺麗」「10年以上前の水着を着こなせるなんてすごい」「変わらない美しさ憧れる」「お子さんとの写真幸せそうで素敵」「透明感もすごい」などと話題となっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
