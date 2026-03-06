キスマイ玉森裕太、回転寿司・キャットストリート…変装なし“原宿散歩”公開「親近感湧く」「街中にいるのびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】Kis-My-Ft2の玉森裕太が3月4日、自身のInstagramを更新。原宿を散歩する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キスマイ玉森「親近感湧く」衝撃の変装なし“原宿散歩”ショット
玉森は「みょんみょんと原宿散歩してました ＠myoensuguru」とつづり、3月1日に投稿したリール動画に引き続き、“みょんみょん”こと友人のクリエイティブディレクターでCMプランナーの明円卓（みょうえん・すぐる）氏との原宿を散歩した際の写真を投稿。白シャツに黒のコートを合わせたモノトーンのシックな姿で、回転寿司やカフェで食事を楽しむ様子やキャットストリートなどの街角でのリラックスしたショットを公開している。
この投稿には「かっこいい」「どの写真も好き」「二度見した」「親近感湧く」「街中にいるのびっくり」「雰囲気が素敵」「自然体がいい」「普段からおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ玉森「親近感湧く」衝撃の変装なし“原宿散歩”ショット
◆玉森裕太、原宿散歩ショット公開
玉森は「みょんみょんと原宿散歩してました ＠myoensuguru」とつづり、3月1日に投稿したリール動画に引き続き、“みょんみょん”こと友人のクリエイティブディレクターでCMプランナーの明円卓（みょうえん・すぐる）氏との原宿を散歩した際の写真を投稿。白シャツに黒のコートを合わせたモノトーンのシックな姿で、回転寿司やカフェで食事を楽しむ様子やキャットストリートなどの街角でのリラックスしたショットを公開している。
◆玉森裕太の投稿に反響
この投稿には「かっこいい」「どの写真も好き」「二度見した」「親近感湧く」「街中にいるのびっくり」「雰囲気が素敵」「自然体がいい」「普段からおしゃれ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】