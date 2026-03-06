【中山牝馬ステークス2026】前走中山・京都の芝2000Ｍ組に注目！ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！

攻略POINT

【条件組】前走連対している斤量減の馬が強い

条件組では２勝クラス組の連対例もあるが、主力は出走数も多い３勝クラス組。

ハンデ戦なので条件組はほぼ前走からの斤量減となるので、その分有利ではあるが、ポイントとなるのは前走着順。

２着以内が［3・1・1・4］で、さすがに好走していないと重賞では通用しづらい。

【斤量】前走重賞２着で斤量微増の馬が狙い

条件組は前走から斤量減の馬が活躍するが、全体で見ると斤量増でも狙い目はある。

特に前走重賞で２着に好走し、今回１キロ増の馬は［1・2・1・1］と高信頼度。

一方、前走重賞１着で今回２キロ以上増は［0・0・1・5］。重賞実績による斤量の微妙な増加が結果に響くようだ。

【前走距離】前走中山・京都の芝2000Ｍ組に注目

距離別成績を見ると、前走芝1600М組が［2・2・2・38］、前走芝2000М組が［6・4・5・48］と主力を形成しているが、勝率・連対率・複勝率いずれも上位なのは後者。

前走芝2000М組はコースも注目で、前走中山組が［1・2・1・5］、前走京都組が［1・1・0・2］と狙い目となる。

中山牝馬ステークス 過去10年のデータ

