

中華ダイニング 麗／マーラータン麺

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川から、話題の麺料理も味わえる町中華を紹介します。

高松南郵便局のすぐ隣、「中華ダイニング 麗」。

中国は天津生まれの池田さんが、現地で修業した腕を振るうお店です。本場中国の味を日本人好みにアレンジした中華が楽しめます。

そして、常連で賑わうお昼どきは、町中華らしいチャーハンが人気です。「海鮮炒飯」（935円）は、8種類あるチャーハンメニューの中でも、女性がよく頼むそうです。

麗のチャーハンは、やさしい味付けで、ご飯はしっとり系。「海鮮炒飯」には、エビ、イカ、ホタテと具材もたっぷりです。

麗では、若者を中心に一大ブームの「マーラータン麺」（935円）も楽しめます。 最近よく聞くこのマーラータン、麗ではいつからあるんでしょう？

（中華ダイニング 麗／池田麗子さん）

「うちは店をオープンしてからずっと。もう10年くらいになります」

最近はやりのお店のように具材をバイキング形式で選ぶことはできませんが、キャベツ、ニンジン、モヤシなど、山盛りの野菜に、中華麺を合わせるのが創業当時から変わらぬ麗のスタイル。

けれどもスープは、あのマーラータン。トウガラシに、トウバンジャン、サンショウなどをブレンドしたたれを、豚と鶏のガラスープに合わせています。

クセになる香りとパンチの効いた辛味は、まさにマーラータン。根強いファンも多いそうです。

町中華のマーラータン。ここだけのおいしさがあります。

（2026年3月6日放送「News Park KSB」より）