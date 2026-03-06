ヒザの曲げ伸ばしでパワーを最大化！回転や横移動よりも効率的に飛距離を伸ばすコツ【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【ヒザの動き】ヒザを含め、全身で上下の動きをつくる

【部位】ヒザ関節 【機能】脚の力を使う

しっかり体重を乗せ地面を踏むことが大切

ヒザ関節については、主に曲げ伸ばししかできない構造になっています。曲げた状態では、少しだけですがねじることもできます。

以前は「ヒザの高さを変えないことでインパクトを安定させる」という考え方がありましたが、最近は変わってきています。ヒザの曲げ伸ばし、つまりしゃがんでジャンプする動きによって大きな力をつくれるので、うまく活用しましょうという考えです。実際、回転よりヨコの移動（体重移動）、そしてそれらよりも上下の動きのほうがエネルギーが大きくなるというデータもあります。

また、ヒザの曲げ伸ばしを使うと、腰の回転量を増やすことにもつながります。腰が回れば、肩はもっと回り、クラブの運動量も増えます。エネルギーを飛躍的に大きくすることができるのです。

ヒザの角度についてのＰＧＡツアーの平均データを見てみましょう。Ｐ１で左は18.0度、右が20.8度曲がっています。右が深く曲がっているということは、右腰のほうが低くなるということです。ドライバーのデータだからですが、上半身が右に傾く形は、ヒザの角度においてすでに現われているということです。

Ｐ４では左35.6度、右28.6度。両ヒザともトップではアドレスのときよりも曲がっています。

これはトッププロたちが右ヒザを伸ばして右腰の回転を増やすことよりも、ダウンスイングへの移行しやすさを選んだ結果だと思います。

Ｐ５で、左右ともさらに折れ曲がるというのは、股関節のときに説明したシッティングポジションをつくっていることを示しています。

そしてＰ５から、Ｐ８に向かって伸びていきます。両ヒザを伸ばす動きで地面からの力を受け取って、腰の回転に変換し、インパクトに伝えていることがわかります。

注意点をひとつ挙げておくと、ヒザの曲げ伸ばしで力は出せますが、誰にでも合う動きというわけではありませんから、合わない場合は無理をしなくていいと思います。

上下の動きで大きな力を出す

ヒザの曲げ伸ばしでつくれる力は、回転運動や、いわゆる「体重移動」のために体のヨコ方向に動いてつくる力よりも大きい。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭