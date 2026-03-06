158.71　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.20　エンベロープ1%上限（10日間）
157.50　現値
156.64　10日移動平均
156.25　一目均衡表・転換線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.54　100日移動平均
155.44　21日移動平均
155.12　一目均衡表・基準線
155.07　エンベロープ1%下限（10日間）
152.16　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.41　200日移動平均

157円台に目立ったポイントはない。この後下げた場合、156.64の10日線がポイントとなりそう。