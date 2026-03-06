テクニカルポイント ドル円 10日線意識 テクニカルポイント ドル円 10日線意識

158.71 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.20 エンベロープ1%上限（10日間）

157.50 現値

156.64 10日移動平均

156.25 一目均衡表・転換線

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.54 100日移動平均

155.44 21日移動平均

155.12 一目均衡表・基準線

155.07 エンベロープ1%下限（10日間）

152.16 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.41 200日移動平均



157円台に目立ったポイントはない。この後下げた場合、156.64の10日線がポイントとなりそう。

