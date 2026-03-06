ニッポン放送の東島衣里アナウンサーが６日、パートナーを務める同局「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜・午後１時）に生出演し結婚を報告した。

パーソナリティーを務める「中川家」剛、礼二に「ご結婚おめでとうございます」と祝福された東島アナは「このたび入籍いたしました」と発表した。さらに名字について「そのままで行くんですか？」と剛に聞かれた東島アナは「仕事は、もちろん東島衣里で」と明かし、２人の祝福に「ちょっと泣きそう」と感動を表していた。

リスナーから「旦那さんは、東島さんのことをご存じだったんですか？」との質問を紹介され「それが知らず。お付き合いしてからラジコをダウンロードしまして」と明かしていた。

昨年秋から一緒に暮らしていることを明かし「今のところ幸せに暮らしていますけど、よく寝ますね、彼は」と披露。また、発表を前に中川家の２人に報告したことを明かし、その時に「お二人がものすごく喜んでくれて。うれしくて」と感激したことも明かしていた。

２人から繰り返し祝福され東島アナは「本当にうれしいです」と感動。さらにスタッフ、リスナーからの祝福に「しみじみうれしくて…やっぱり泣きそうです。リスナーの方もありがとうございます」と感謝していた。プロポーズがイタリア・レストランで食事した際、デザートのプレートに「これからもずっと一緒にいてください。結婚してください」と書かれていたことも明かしていた。

東島アナは５日にＳＮＳを更新し結婚したことを発表していた。自身のインスタグラムに「春の日差しに包まれた本日入籍いたしました。」と報告。続けて「日頃からあたたかく見守って下さる皆様への感謝の思いで胸がいっぱいです。 朝から照れながらラジオを聴いていましたが先輩後輩からの愛情が沁（し）みて幸せを感じているところです」と感謝の言葉を記した。

さらに「ふたりでよく笑い、よく食べ、よく眠り、穏やかな日々を過ごしております。 新しい生活での学びを力に変えてこれからも仕事に励んでまいります。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と記し、最後に「ニッポン放送をおともにして下さっているリスナーのあなたへ 明日のラジオショーでご報告させて下さいね」と投稿していた。

東島アナは１９９１年１月４日、長崎市生まれの３５歳。学習院大を卒業し２０１３年に同局に入社した。主な担当番組は「モヤモヤ解決！ゲッターズ飯田 ラジオで占いまＳＨＯＷ」「中川家 ザ・ラジオショー」「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」「はじめよう！フェムケア」。