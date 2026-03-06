「ダウンタウン」浜田雅功の妻で女優の小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。2人の息子がお笑いタレントを目指さなかった理由について語った。

長男でロックバンド「OKAMOTO’S」のベーシスト、ハマ・オカモトがベースを始めたきっかけについて、「中学に入った時に、部活でジャムセッション研究部に入るって言って。“俺ベースになったんだよね、やるやつがいなくて”って。だから中学のお祝い何が欲しいって言ったら、“俺そこに入るからベースがいいかな”って言って、うちの旦那が最初に買ってあげたベースがフェンダーだった」と明かした。

ここでパーソナリティーの今田耕司が「浜田さん、フェンダーなんて知るわけないじゃないですか」とツッコむと、小川は「誰かに聞いたんでしょ、きっと」と言い、今田は「YOUに聞いたんちゃう」と推察した。オカモトは2013年に日本人ベーシストとして初めて世界有数の楽器メーカー・フェンダー社とパートナーシップ契約を結んでいる。

また、今田が「お笑いしたいっていうのは1回もなかったんですか？」と聞くと、小川は「ないない、そんなの。おやじを超せるわけがないでしょ、そんなん選ばないです。次男は今、映像のディレクターをやってる。裏方です」と話していた。