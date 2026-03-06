◇バドミントン 全英オープン(3日〜8日、アリーナ・バーミンガム)

バーミンガムで行われているバドミントン全英オープン。女子シングルスの宮崎友花選手(世界ランク9位)が2戦連続で日本人対決となりました。宮崎選手は初戦で奥原希望選手に勝利すると、2回戦で郡司莉子選手(世界ランク26位)と対決。試合は宮崎選手に軍配が上がりました。

試合は第1ゲーム、中盤で4連続ポイントで宮崎選手が先制すると、郡司選手も追い上げ、7連続ポイントで逆転。その勢いのまま第1ゲームを奪います。それでも第2ゲームは宮崎選手が反撃。10−0と大きくリードを奪い終始主導権を握り、ゲームを支配して1-1に持ち込みます。

迎えた第3ゲーム。終盤まで一進一退の接戦となりました。両者譲らない展開の中、宮崎選手が先にマッチポイントを握ると、デュースを経ながらも粘り勝ち逆転勝利。2-1(18-21、21-15、24-22）で宮崎選手が勝利を飾りました。

2回戦も日本人対決となりましたが、宮崎選手は現地6日に行われる3回戦で、世界ランキング2位の中国選手との対戦が予定されています。