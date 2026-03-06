Ê¸¶ñ¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×¡×ÌµÎÁ·ô¤â¤é¤¨¤ë¡£¥»¥Ö¥ó¤Î¡í1¤ÄÇã¤¦¤È1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡í¤ËºÆ¤ÓÄÉ²Ã¤¤¿¤è¡£¡Ê3·î6Æü»þÅÀ¡Ë
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó³ÆÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¤ÄÇã¤¦¤È¤Ò¤È¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¡ª
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ß¥É¥ê¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¥â¡×¡Ê50Ëç¡Ë¤Ç¤¹¡£
1¸Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¼¥Ö¥é¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥× ¹õ 0.5mm¡×¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ëÌµÎÁ·ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿½ñ¤Ì£¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£¥Î¡¼¥È¤ä¼êÄ¢¤Ë¶´¤á¤ë¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
°ú´¹´ü´Ö¤Ï¡¢3·î13Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿ÄêÈÖÊ¸¶ñ¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë