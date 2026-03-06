ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ<3415.T>は朝安スタートもその後プラスに転じ３日続伸となっている。５日の取引終了後に、新セレクト業態「ＫＥＹ ＴＩＭＥＺ」を始動し、カジュアル市場へ本格参入すると発表しており、好材料視されている。



同社はこれまで、「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」をはじめとしてモード／綺麗めゾーンを中心に事業を展開してきたが、「ＫＥＹ ＴＩＭＥＺ」では程よい感度と落ち着きを兼ね備え、トレンドに左右されすぎない大人がリラックスして楽しめるカジュアルスタイルを提案する。既に表参道・新宿・大阪・香港など６店舗の出店が決定しており、将来的には１業態で売上高１００億円規模への成長を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS