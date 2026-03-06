¾Æ¤­¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Çºî¤ë¡È¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡É¥Ø¥ë¥·¡¼ÉûºÚ


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥­¥à¥Á¡¼¥º¡É¤ÎÌ£¤¬¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î´Ú¹ñÉ÷¥Á¡¼¥º¾Æ¤­¡×

¥Ø¥ë¥·¡¼¿©ºà¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

ÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¹¥¤­¤Ê·Á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤·¤é¤¿¤­(»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯)¤ä¡¢¤Ä¤­¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÌ£¤¬¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢²ÃÇ®¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»É¤·¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¤¢¤¨¤â¤Î¤Ë¡ý¡£

º£²ó¤Ï¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¾Æ¤¤¤Æºî¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

ÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(±¦²¼¡¢Ãæ±û)¡¢¤·¤é¤¿¤­(º¸²¼)¡¢¤Ä¤­¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ê±¦¾å¡Ë»É¤·¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Êº¸¾å¡Ë


¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï

»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó

ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆËþÂ­ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª

Instagram @ichise_etsuko

±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï

ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£

Instagram @naoko.makino.58

¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î´Ú¹ñÉ÷¥Á¡¼¥º¾Æ¤­

¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¥ê¿É¥­¥à¥Á¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤­Ì£

¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤­¤º¤ß¤Î¤â¤Î) ¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ãÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤Î»°³Ñ·Á¤ËÀÚ¤ê¡¢¡¡¸ü¤ß¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡ä

¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡Ä30g

¡¦ÇòºÚ¥­¥à¥Á ¡Ä60g¡ã1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡ä

¡¦A¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/4ÊÒÊ¬

¡¡­ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡­øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¡¦¤´¤ÞÌý

¡Ú ºî¤êÊý ¡Û

1. Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¹­¤²Æþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£

2. [A]¤ò²Ã¤¨¤Æ¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òºÆÅÙ¹­¤²¤Æ¥­¥à¥Á¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤­¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤¹¡£

(1¿ÍÊ¬98kcal/±öÊ¬1.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÎÇß¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤­

¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÌÌ¤òÂç¤­¤¯ÀÚ¤ê¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª

¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)

¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤­¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä¾®1Ëç(Ìó130g)¡ã2¡Á3mm¸ü¤µ¤ÎÂç¤­¤á¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä

¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/4¸Ä¡ã½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä

¡¦ÇßÆù(±öÊ¬7¡ó¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä10g

¡¦A¡ãº®¤¼¤ë¡ä

¡¡­ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä1/2¤«¤±Ê¬

¡¡­ø¤ß¤ê¤ó ¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡­ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¦¥µ¥é¥ÀÌý

¡Ú ºî¤êÊý ¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¹­¤²Æþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¶Ì¤Í¤®¤ò¹­¤²Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ê¬¾Æ¤¯¡£

2. ÇßÆù¡¢[A]¤ò²Ã¤¨¡¢¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¤ë¡£

(1¿ÍÊ¬45kcal/±öÊ¬0.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)

¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö

¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù²á¤®ËÉ»ß¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ËËþÂ­´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª

¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò

»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt

Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»