¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ò¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¼çÌòµé¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡£100kcal°Ê²¼¤ÎÁé¤»¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô2Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥¥à¥Á¡¼¥º¡É¤ÎÌ£¤¬¤³¤¦¤Ð¤·¤¤¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î´Ú¹ñÉ÷¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×
¥Ø¥ë¥·¡¼¿©ºà¤Î¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÈÄ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¹¥¤¤Ê·Á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤·¤é¤¿¤(»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯)¤ä¡¢¤Ä¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÌ£¤¬¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢²ÃÇ®¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»É¤·¿È¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¤¢¤¨¤â¤Î¤Ë¡ý¡£
º£²ó¤Ï¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¾Æ¤¤¤Æºî¤ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó
料理研究家。
±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
管理栄養士、料理研究家、ダイエットコーディネーター。
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î´Ú¹ñÉ÷¥Á¡¼¥º¾Æ¤
¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤È¥Ô¥ê¿É¥¥à¥Á¤Ç¤ä¤ß¤Ä¤Ì£
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î) ¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ãÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼Ð¤áÈ¾Ê¬¤Î»°³Ñ·Á¤ËÀÚ¤ê¡¢¡¡¸ü¤ß¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º ¡Ä30g
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á ¡Ä60g¡ã1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1/4ÊÒÊ¬
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡øº½Åü ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¹¤²Æþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£
2. [A]¤ò²Ã¤¨¤Æ¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òºÆÅÙ¹¤²¤Æ¥¥à¥Á¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»¶¤é¤¹¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ1¡Á2Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤òÍÏ¤«¤¹¡£
(1¿ÍÊ¬98kcal/±öÊ¬1.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÎÇß¤·¤ç¤¦¤¬¾Æ¤
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ÏÌÌ¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤ê¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤ò¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä¾®1Ëç(Ìó130g)¡ã2¡Á3mm¸ü¤µ¤ÎÂç¤¤á¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/4¸Ä¡ã½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦ÇßÆù(±öÊ¬7¡ó¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä10g
¡¦A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä1/2¤«¤±Ê¬
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¹¤²Æþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¶Ì¤Í¤®¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ê¬¾Æ¤¯¡£
2. ÇßÆù¡¢[A]¤ò²Ã¤¨¡¢¾È¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤«¤é¤á¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬45kcal/±öÊ¬0.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢¨¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤ò¿¡¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¿©¤Ù²á¤®ËÉ»ß¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ËËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»