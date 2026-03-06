復帰へ前進！ 負傷離脱の日本代表DFがランニング再開と独紙報道「木曜日にピッチに戻った」
バイエルンに所属する負傷離脱中の日本代表DF伊藤洋輝がランニングトレーニングを再開したようだ。ドイツ大手紙『Bild』が伝えた。
同メディアによると、右ハムストリングの肉離れで戦線離脱していた伊藤は、３月５日にピッチに復帰し、ランニング練習に取り組んだという。
６日にボルシアMGとリーグ戦で戦うバイエルンは、ハリー・ケインに加えて複数の主力選手を欠く状況。同じく右ハムストリングの肉離れで離脱中のアルフォンソ・デイビスとともに、両左サイドバックがリハビリを続けている状況だ。
『Bild』は「デイビスは火曜日からボールを使った練習を再開し、木曜日にはチーム練習に復帰した。カナダ代表選手は45分間参加した後、サブピッチでさらなるフィットネス強化に取り組んだ。一方、伊藤は木曜日にピッチに戻ってランニングトレーニングを開始した」と報じた。
26歳のサムライ戦士は2024年夏にバイエルンに加入以降、中足骨骨折の怪我に苦しみ、１年目はブンデスリーガで６試合しかピッチに立てなかった。
昨年11月に戦線復帰してからセンターバックやサイドバックとして起用され、今季は公式戦15試合に出場していたが、３月末の代表戦を前に再び負傷離脱を余儀なくされていた。今回のランニング再開は、復帰に向けた重要なステップとなりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
