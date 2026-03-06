BE:FIRST¤Î6¿Í¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÊü¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥½¥¦¥¿¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¥¨¥°¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤ÎÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡¢¹õ¥¹ー¥Ä¤ÎBE:FIRST6¿Í①②③ / ¡ØMTV Unplugged: BE:FIRST¡Ù¤ÎÍÍ»Ò
¢£BE:FIRST¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤Ç¿§µ¤¤òÊü¤Ä¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È
BE:FIRST¤Ï3·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØMTV Unplugged: BE:FIRST¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£¥°¥ëー¥×¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢Á´ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È2Ëç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¾¼ê¤Ç°®¤ê¤·¤á¤ÆÇ®¾§¡£JUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤Ï¥¹¥«ー¥È¥ë¥Ã¥¯¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢LEO¡Ê¥ì¥ª¡Ë¤Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
RYUHEI¡Ê¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤é¥»¥¯¥·ー¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢SHUNTO¡Ê¥·¥å¥ó¥È¡Ë¤Ï²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ªー¥é¤òÊü¤Ä¡£¤½¤·¤ÆMANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤Ï¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Ç¸÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê¤ò·Ç¤²¤ÆÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡×¡Ö¥½¥¦¥¿¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¥¨¥°¤¤¡Ä¡×¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×¡ÖLEO·¯¥á¥¬¥Í¤Ï¤¢¤«¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë»ÑÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡×¡ÖÆâ¤«¤é½Ð¤ë¿§µ¤¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤¹¤ë¤È¤³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£