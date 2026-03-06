HANA（ハナ）のJISOO（ジス）がエレキギターをパンキッシュに奏でるソロ動画が公開され、「メロすぎる」と反響を呼んでいる。

■口ピアス×銀髪姿で7弦ギターを弾くHANAのジス

これはHANAの新曲「ALL IN」のミュージックビデオ撮影現場で収録されたもの。ジスは唇にピアスを着けており、銀髪に合わせたような囲み目メイクや幅広いチークにも目を奪われる。

ロック音楽が好きで、オーディション『No No Girls』のファイナルでもギター演奏を披露していたジス。キャミソールルックでネックレスやピアスなどアクセサリーをたくさん着け、椅子に腰掛けて7弦ギターをカリスマ性たっぷりに弾きながら、気だるげな視線をカメラに向けた。

SNSでは「7弦ギターはかっこよすぎ」「NANAのシンちゃんなんよ」「語彙力失うメロさ」「似合いすぎる！素敵！」「マジでかっこいい」「メロ女すぎて…」「メロいって言葉ジスのためにある？」「イケメンすぎ」「口ピアスがカッコよすぎる…」「リップピアスエグすぎ」と大きな反響を集めている。

■HANA「ALL IN」チカ、コハルのソロムービーも公開

なおHANAのSNSでは、他のメンバーの「ALL IN」ショート動画も順次公開。CHIKA（チカ）はロングスリットドレスを纏い妖艶な雰囲気を放ち、KOHARU（コハル）はファージャケットを羽織りミラーボールにもたれかかってカリスマ性を放った。