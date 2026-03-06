Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、GUESS（ゲス）のグローバルアンバサダーに就任した。公式SNSでは、ヒョンジンを起用した動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】カジュアルなデニムルックを抜群のスタイルで着こなすStray Kidsヒョンジン【写真】①～⑤Stray Kidsヒョンジン×GUESS JEANSのビジュアル

■Stray KidsヒョンジンがGUESSのグローバルアンバサダーに就任！

ヒョンジンは、GUESS JEANSのグローバルキャンペーンを皮切りに本格始動。私服でもデニムを好み、これまでも様々なデニムルックを披露してきたヒョンジンは、今回公開された動画で、2パターンのスタイリングで登場する。

まずは、ダンガリーシャツとジーンズのデニムオンデニム。ジーンズにシャツをインしたコーディネートでソファにもたれかかるシーンは、ヒョンジンの足の長さに目が奪われる。また、ペールイエローのスウェットとブルージーンズを履いたコーディネートでは、やんちゃな雰囲気でデスクに腰をかけ、脚をぶらぶらさせるシーンも盛り込まれた。

SNSでは、グローバルアンバサダーに就任への祝福コメントが殺到している他、「イエローの服めっちゃ可愛い」「ビジュアル最高」「眼福！」「カジュアルなヒョンジン好き」「ここ最近のビジュで一番刺さるかも」「カッコよさに目眩がする」「かっこよすぎ」など、早くも大きな反響が寄せられている。

■写真：Stray Kidsヒョンジン×GUESS JEANSのビジュアル