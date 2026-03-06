6日13時現在の日経平均株価は前日比236.66円（0.43％）高の5万5514.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は591、値下がりは946、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を87.44円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が48.94円、テルモ <4543>が25.27円、コナミＧ <9766>が21.39円、ＴＤＫ <6762>が16.80円と続く。



マイナス寄与度は46.96円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、豊田通商 <8015>が18.85円、デンソー <6902>が11.23円、イビデン <4062>が11.1円、中外薬 <4519>が10.53円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、その他金融、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、建設が並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

