サカナクション、新曲「いらない」MV公開 山口一郎が“二人羽織”で奇怪なダンス 新アー写も解禁
サカナクションの新曲「いらない」のミュージックビデオが公開された。公開に合わせて新アーティストビジュアルも解禁された。
【動画】山口一郎の“二人羽織”！サカナクション「いらない」ミュージックビデオ公開
「いらない」は2月11日に配信リリースされたサカナクションの新曲。中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の主題歌に起用されている。
ミュージックビデオは、80年代を彷彿（ほうふつ）とさせるネオンに囲まれた不可思議な空間や衣装、女性に操られる山口を“二人羽織”という斬新なアプローチで表現した圧倒的なストレンジワールドが展開する作品として完成した。監督は、昨年、大ヒットした「怪獣」に引き続き、映像ディレクターの田中裕介氏が担当。謎の女性を演じるのは世界的なレベルで活躍するパフォーミングアーティストのアオイヤマダ。独特ながらもサカナクションらしい遊び心を感じられる映像に仕上がっている。
ネオンに囲まれた不可思議なレストランのテーブルに座る山口一郎。謎の女性が現れ、いじわるそうに山口をみつめる。戸惑う山口。徐々に女性に操られ、ついには彼女に乗っ取られてしまう。自分の意思とは関係なく奇怪な踊りを始める山口。メンバーもクールに演奏する中、山口だけがサイコな動きを始める。本来の山口の姿はどれなのか。この狂気の世界は現実なのか――。
解禁された新アーティストビジュアルは、ミュージックビデオにも登場したネオンの前でメンバー各々個性あふれる衣装に身を包み、クールに佇（たたず）む印象的な一枚となっている。
今後、「いらない」制作の裏側を映したBehind the Scenes続編も公開される予定だ。
