お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が6日、都内で行われた日本財団「親子ズレない防災」PRイベントに登壇した。

イベントでは、小学生とその保護者を対象に実施した防災テストの回答をもとに「親の想定」と「子供のズレ」を展示で可視化。プロジェクトのアニメのナレーターを務めたケムリは、NPO法人プラス・アーツの服酉信吾氏とともに防災トークを展開。「僕の子供まだ8カ月なんで、まだ対話の段階ではないんですが…もうちょっと大きくなってから」と会場を笑わせつつ、「子供って目が離せない時が多いんで、ちゃんと言葉で伝えないと。子供は地震の具体的なイメージがわいていない子も多いので、“地震が起きたらこうなるんだよ”と教えるところから始めたい」と話した。

親子間でのズレを表す防災テストの回答も紹介された。「地震の揺れがおさまったら？」という問いに保護者は「待ち合わせ場所に向かう」、子供は「助けてもらった人に“ありがとう”を言って帰る」と回答。ケムリは「可愛いですよね」と和む一方で、「親御さんにちゃんと習ったことを守っているところが健気ではあるんですが、やっぱりここは対話が必要ですよね」とアドバイスした。

学校や自宅だけでなく、習い事など、子供が災害に遭うシチュエーションが多様化していることにも言及。「今の子供って子供によって違うことをやっているので、ケースバイケースで親子の対話がめちゃくちゃ大事」と進言。「コミュニケーションの一環としてもそうだし、対話しておいて悪いことは1個もないので、皆さんぜひご家庭でお子さんとズレをなくせるよう対話してみてください」と呼びかけた。