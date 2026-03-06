軍事作戦で死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の息子のモジタバ師（中央）/Vahid Salemi/AP/File

（CNN）米国のトランプ大統領は5日、自身がイランの次期指導者の「任命に関与」する必要があると主張した。その上で、死亡した前最高指導者ハメネイ師の息子のモジタバ師が後継者となる可能性を否定した。

「彼らは時間を無駄にしている。ハメネイ師の息子は軽薄だ。ベネズエラのデルシーのように、私も任命に関与しなければならない」。トランプ氏は米メディアのアクシオスにそう語った。ベネズエラのデルシー・ロドリゲス氏は、同国のマドゥロ大統領が米国に拘束された後に権力を掌握した人物。

トランプ氏は、イランの前最高指導者の政策を引き継ぐ後継者は受け入れないと表明した。

「ハメネイ師の息子は私には受け入れられない。イランに調和と平和をもたらす人物が必要だ」とトランプ氏は述べ、同じ道を歩む指導者を据えれば米国は「5年後」に再び戦争に踏み切らざるを得なくなる恐れがあると警告した。

トランプ氏の発言のわずか1日前、ホワイトハウスはイランの体制転換は大統領の軍事作戦の主要な目的ではないと示唆していた。

CNNはホワイトハウスにコメントを求めている。