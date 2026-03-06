″猫は液体″だから…クリアケースで持ち運べちゃう!? 人気フェルト作家監修のマスコット、カプセルトイに登場! -「待ってかわいいww」「キジトラがある…!!!!最高だ」の声

″猫は液体″だから…クリアケースで持ち運べちゃう!? 人気フェルト作家監修のマスコット、カプセルトイに登場! -「待ってかわいいww」「キジトラがある…!!!!最高だ」の声