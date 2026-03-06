º£¤Ï¡È¸üÄì¡É¤è¤ê¤³¤Ã¤Á¡ª¡ÚZARA¡ÛÍú¤¯¤À¤±¥È¥ì¥ó¥É´¶È´·²♡¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×
¸üÄì¥·¥åー¥º¤Î¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂ¿ÍÍ²½¤ÎÃû¤·¡£º£µ¨¤Ï·Ú¤ä¤«¤ËÍú¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÈ´¤±´¶¤òÅº¤¨¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¥·¥åー¥º¤¿¤Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸ú¤«¤»¤¿¤Ò¤ÈÊÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤¬Í»¹ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡£¹Ã¤Ë¥¯¥í¥¹¤·¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Â¸µ¤ò¥Ûー¥ë¥É¤·¤Ä¤Ä¡¢Äø¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤Ê¥àー¥É¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥È¥¥¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥é¥Ðー¥½ー¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤òÄì¾å¤²¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×ÉôÊ¬¤¬¥¹¥¦¥§ー¥ÉÉ÷ÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¤è¤¦¤ËÍú¤±¤ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡ý
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¥¹¥Ëー¥«ー´¶³Ð¤ÇÍú¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥³ー¥Ç¤ÎÁ¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢½Õ¤ÎÀè¼è¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¡¢´Å¤á¥¹¥«ー¥È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M